Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde dolayısıyla panel düzenlendi

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, AFAD Tekirdağ İl Müdürü Recep Erol, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ahmet Öz, öğretim görevlileri, kamu kurumlarının acil kurtarma yardım ekipleri, AKUT Tekirdağ Temsilciliği ve Acil Yardım Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri katıldı.

Panelde konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener, Büyükşehir Belediyesinin kuruluşundan bugüne dek olan afet risklerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmaları katılımcılara anlattı.

Daha sonra diğer panelistler de kendi konularında sunumlarını gerçekleştirdi. Tekirdağ'ın afetselliği, yerel düzeyde yapılan risk azaltma uygulamalarının önemi ve dünyadaki iyi örneklerin konu edildiği panelle 13 Ekim Dünya Afet Risk Azaltma Günü etkinlikleri son buldu.