Dünya Çevre Günü Ergene’de kutlandı

Ergene’nin Pınarbaşı Mahallesi’nde 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler Pınarbaşı İlkokulu ile Ortaokulunda gerçekleştirildi.

Çocukların hazırlamış oldukları etkinlikte koro, şiirler, defile, sergi, hediye sunumu gibi birçok aktivite gerçekleştirildi. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, "Kaymakamlık olarak Çevre Günü’ne çok büyük önem veriyoruz. Her yıl çevreye ve geri dönüşüme gösterdiğimiz ilginin vatandaşlarımıza, köklü alışkanlıklar kazandıracağını ümit ediyorum. Bu anlamda okullarımız olarak fidanlarımız yani çocuklarımız çevreye büyük duyarlılık göstermektedirler. Bundan sonra tüm velilerimizi ve vatandaşlarımızı da bu duyarlılığa ortak olmaya davet ediyor, Pınarbaşı Mahallesi’ne Çevre Dostu olmasından dolayı şükranlarımızı sunuyorum" dedi.