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Dünya Şampiyonu Sofuoğlu'na Velimeşe bozası

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ziyaret gerçekleştiren Adalet ve Kalkınma Partisi Ergene İlçe Başkanı Hamdi Sarıer, milletvekillerine Ergene’nin meşhur Velimeşe bozasını ikram etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyaret gerçekleştiren Adalet ve Kalkınma Partisi Ergene İlçe Başkanı Hamdi Sarıer, milletvekillerine Ergene'nin meşhur Velimeşe bozasını ikram etti.


Ergene'den Ankara'ya eli boş gitmeyen Sarıer milletvekillerine Velimeşe bozası ikramında bulundu. Başkan Sarıer ilk boza ikramını ise TBMM'nin Dünya Şampiyonu unvanlı milletvekili Kenan Sofuoğlu'na yaptı.

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