Dünya Veteranlar Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu ödülü Tekirdağ'a

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ev sahipliğinde Kuşadası'nda düzenlenen 40 yaş üzeri Dünya Futbol Şampiyonası'nda final oynayan Trakya karması şampiyonluğu kaçırdı ama dünyanın en centilmen takımı ve şampiyona özel onur ödülünün sahibi oldu.

40 yaş üzeri veteranlar dünya kupasında dünyanın en centilmen takımı plaketini ve dünya şampiyonasının en değerli futbolcusu ödülünü alan Trakya Karması sporcuları, başarılarını Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile paylaştı.

Vali Ceylan'ı makamında ziyaret eden takımın kaptanı ve dünya şampiyonasının en değerli oyuncusu seçilen Zafer Soykırlı, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'a Trakya Veteran Karması takımının formasını hediye ederek gerçekleştirilen organizasyon ve elde edilen başarılarla ilgili olarak bilgiler verdi.

Vali Ceylan'dan başarılarından ötürü Trakyalı veteranları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Trakya Veteranlar Ligi Başkan Yardımcısı ile Tekirdağ Dost Veteran Takımının Başkanı ve oyuncusu da olan aynı zamanda dünya şampiyonasında en değerli oyuncu seçilen Zafer Soykırlı'nın başkanlığındaki Trakya Veteranları Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ın ardından Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi de olan Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay'ı da ziyaret ederek hem isimlerinin yazılı olduğu forma takdim etti hem de mutluluklarını paylaştılar.