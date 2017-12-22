Durak bakım, onarım ve güncellemeleri devam ediyor

Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Planlama ve Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri Kapaklı İlçesi’nin yanı sıra Hacısungur, Evrenbey, Şalgamlı, Alaybey ve İnecik Mahallelerinde durak tadilatlarını gerçekleştirerek gelen talepler doğrultusunda toplu taşıma güzergahlarında gerekli noktalara yeni durak montaj işlemlerine de devam ediyor.

Durak güncelleme çalışmaları çerçevesinde Değirmenaltı Mahallesi YSK Center Alışveriş Merkezi önüne ve Eski Halin olduğu bölgede Halkbank karşısına da durak montajı tamamlanmış olup il genelinde durak güncelleme çalışmaları devam ediyor.