E-devlet entegrasyonunda Tekirdağ 1'inci

Vatandaşa hızlı, kolay ve etkin hizmet verebilmek amacıyla teknolojik yeniliklerde öncü olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, e-devlet entegrasyonunda 30 büyükşehir belediyesi arasında 1'inci oldu.

Bilgi İşlem Dairesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile e-devlet platformu arasında entegrasyon kuruldu ve elektronik belediyecilik hizmetlerinin web altyapısı aracılığıyla www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilmesine imkan sağlandı. Söz konusu teknolojik atılımın gerçekleştirilmesinin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 30 büyükşehir belediyesi arasında e-devlet entegrasyonu kapsamında yayına aldığı içeriklerle 1'inci sıraya yerleşti.

E-devlet üzerinden 11 farklı başlık altında hizmet veriliyor

Vatandaşların belediye hizmet birimlerine gitmesine gerek olmaksızın, bulundukları her yerden web ortamından e-devlet uygulamasına bağlanarak Beyan Bilgileri Sorgulama (yeni), Tahsilat Bilgileri Sorgulama (yeni), Tahakkuk Bilgileri Sorgulama (yeni), Vefat Bilgisi Sorgulama (yeni), Mezar Yeri Sorgulama (yeni), Hal ürün Bilgisi Sorgulama (yeni), Sicil Bilgileri Sorgulama, İhale Sorgulama, Meclis Kararı Sorgulama, Etkinlik Bilgisi Sorgulama, Nöbetçi Eczane Sorgulama işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

"Teknolojik yeniliklerde öncü olmaya devam edeceğiz"

E-devlet entegrasyonuyla ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak "Yeni kurulan bir Büyükşehir Belediyesi olmamıza rağmen kısa zamanda her alanda büyük ilerleme kat ettik. Halkımıza daha iyi hizmet sunmak için çağımızın sunduğu tüm teknolojik imkanları seferber ediyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediye hizmetlerinin web ortamında e-devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor olması vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıran önemli bir yeniliktir. Kurum olarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek adına yeniliklerde öncü olmaya devam edeceğiz" dedi.