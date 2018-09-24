Edirne Caddesi asfalt serimine hazır

Ergene İlçesinde, Sağlık Mahallesi ve Yeşiltepe Mahallelerini birbirinden ayıran Edirne Caddesi'nde yapılan yol çalışmalarında ekipler önceki gün yolun kalan bölümünde dolgu malzemelerini serdi. Adım adım sona yaklaşılan Edirne Caddesi'nde son aşama olarak asfalt serimine geçildi.

Ergene İlçesinde bulunan Edirne Caddesi'nde yaz başından itibaren yapılan yol çalışmalarında ekipler sona geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık ve Yeşiltepe Mahallelerini birbirinden ayıran Edirne Caddesinde önümüzde ki günlerde sıcak asfalt serilecek. Önce ki gün ekipler Edirne Caddesi Yeşiltepe Cami önünden başlayarak Edirne Caddesi giriş kısmına kadar olan son çalışmanın yapıldığı alanda dolgu malzemesini yola sererek asfalt öncesi son hazırlık çalışmasını tamamladı.

Asfalt öncesi hazırlık çalışması olan dolgu malzeme serimin de büyük silindir makinesi ile yol sıkılaştırılırken yolun oturuşmasından sonra sıcak asfalt serilecek.

Edirne Caddesinde asfaltlanan diğer alanların çok güzel olduğunu belirten mahalle sakinleri “Eminiz ki Edirne Caddesi'ne giriş yapılan noktanın da asfaltlanması ile cadde modern bir görüntüye kavuşacak” dediler.