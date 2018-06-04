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04 Haziran 2018 14:48

Edirne Caddesi’nde asfaltlama çalışmaları başladı

Ergene ilçesinin Sağlık ve Yeşiltepe Mahallelerini birbirinden ayıran ve E-5 karayolunun bir bölümünü oluşturan Edirne Caddesi’nde asfalt serim çalışmaları başladı.

Edirne Caddesi’nde asfaltlama çalışmaları başladı

04 Haziran 2018 14:48


Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde altyapı çalışmaları tamamlanan Edirne Caddesi’nde asfalt serim çalışmalarına geçildi. Çalışmaları yerinde inceleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ilk etap asfaltlamanın Ramazan Bayramı’na kadar tamamlanacağını söyledi.


Çorlu Çırak Bayırı ve Ergene Edirne Caddesi projesi kapsamında başlatılan asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Albayrak, "Edirne Caddesi’nde devam eden asfalt serim çalışmalarımızı inceledik. Ramazan Bayramı’na kadar caddemizin birinci bölümünü oluşturan Ergene-Çorlu istikameti tamamlanacak ve vatandaşlarımızın kullanımına açılacak. Tüm vatandaşlarımıza sabırlarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.




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