Edirne Caddesi’nde asfaltlama çalışmaları başladı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde altyapı çalışmaları tamamlanan Edirne Caddesi’nde asfalt serim çalışmalarına geçildi. Çalışmaları yerinde inceleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ilk etap asfaltlamanın Ramazan Bayramı’na kadar tamamlanacağını söyledi.

Çorlu Çırak Bayırı ve Ergene Edirne Caddesi projesi kapsamında başlatılan asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Albayrak, "Edirne Caddesi’nde devam eden asfalt serim çalışmalarımızı inceledik. Ramazan Bayramı’na kadar caddemizin birinci bölümünü oluşturan Ergene-Çorlu istikameti tamamlanacak ve vatandaşlarımızın kullanımına açılacak. Tüm vatandaşlarımıza sabırlarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.