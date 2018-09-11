Edirne Caddesi'nde çalışmalar sona yaklaşıyor

Yapılan kazı çalışması ile Edirne Caddesi'nde sona yaklaşıldı.

Ergene'de alt yapı çalışması tamamlanan Edirne Caddesi'ne son kazma da vuruldu. Yeşiltepe Cami önünden başlayarak Sağlık Mahallesi giriş kısmına kadar kazı çalışması yapılırken, yapılan kazı çalışması ile Edirne Caddesi'ndeki trafik akışında da değişiklik yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü tarafından Edirne Caddesi'nde gerçekleşen son kazı çalışmasıyla birlikte Edirne Caddesi'nin tamamlanmasına kısa bir zaman kaldı. Kazı çalışmasının ardından dolgu malzemeleri serilecek ve serilen malzemenin sıkıştırılmasının ardından da sıcak asfalt dökülecek.

Sıcak asfaltın dökülmesi ile tamamıyla trafiğe açılacak olan Edirne Caddesi'nde trafik akışı gidiş geliş olmak üzere iki taraftan ilerleyecek. Yapılan çalışmadan son derece memnun olan Ergene'deki vatandaşlar artık işin sonuna gelindiğini, sıcak asfaltın da son bölgeye dökülmesi ile Edirne Caddesi'nin istedikleri ve bekledikleri görüntüye kavuşacağını belirttiler.