Edirne Caddesi’nin yarısı tamam sıra diğer yarısında

Ergene ilçesinde alt yapısı tamamlanan Edirne Caddesi üzerinde asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geliş ve gidiş olmak üzere iki ana bölümden oluşan Edirne Caddesi’nde asfaltlama çalışmaları kapsamında trafiğe kapalı olan yolun bir bölümünün yüzde 50’lik kısmı asfaltlanarak trafiğe açıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü tarafından ihale edilen Edirne Caddesi’ndeki tamamlanan diğer yolunda trafiğe açılması ile özellikle araç sürücüleri rahat bir nefes aldı.

Ergene ilçesine giden yolun yarı kısmının trafiğe açılması ile yüzler gülerken ihaleyi alan yüklenici firma yolun diğer kısmının da tamamlanması için çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Asfalt çalışmasının yanı sıra ayrıca Edirne Caddesi üzerinde yeni kaldırım oluşturma çalışmaları da son sürat devam ediyor.

Edirne Caddesi üzerinde Karakol Sokak ile Deri Organize arasında kalan yolun da asfaltlanması ile burada ki çalışmalar tam anlamıyla bitirilmiş olacak. Bu alan için şu anda çalışmalarını sürdüren ekipler kısa sürede burasını da tamamlayarak işi sonlandıracak.