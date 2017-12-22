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22 Aralık 2017 17:01

EFQM Mükemmellik Modeli Öz Değerlendirme sonuçları paylaşım toplantısı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli Öz Değerlendirme Sonuçları Paylaşım Toplantısı gerçekleştirildi.

EFQM Mükemmellik Modeli Öz Değerlendirme sonuçları paylaşım toplantısı

22 Aralık 2017 17:01


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin, hem kurumsal altyapısını geliştirmek hem de çağdaş yönetim anlayışlarını kurum içinde yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimlerinin Öz Değerlendirme Sonuçları Paylaşım Toplantısı, üst yönetimin de katılımıyla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Genel Sekreter Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Tamer Dodurka, Dr. Kaan Gaytancıoğlu, Fatih Ünsal, Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan ve Büyükşehir Belediyesi personelleri katıldı.


Düzenlenen toplantıda, Danışman A.Berker Telek, konu hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Telek, sunumunda öz değerlendirme sonucu ile belirlenen kuvvetli yönler ve iyileştirme fırsatları ve bunlara bağlı potansiyel iyileştirme projelerini üst yönetime sundu.




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