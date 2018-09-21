Ege Caddesi'nde şev taşı uygulaması

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olan ekipler Yeşiltepe Mahallesi Ege Caddesi üzerinde şev taşı uygulaması çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütüyor. Şev taşı uygulaması ile Ege Caddesi üzerinde ki toprak kayması engellenecek ve cadde daha güzel bir görüntüye kavuşacak.

Yoğun bir mesai maratonu içinde olan Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olan ekipler Ergene Belediyesi'nde yol kazı çalışmaları, asfalt serim ve parke taş döşemelerinin yanı sıra Yeşiltepe Mahallesi Ege Caddesi üzerinde de şev taşı uygulaması çalışmalarını sürdürüyor.

Gerek hafta içi gerekse hafta sonu Ege Caddesi üzerinde yürütülen şev taşı döşeme çalışması ile Ege Caddesi'ndeki toprak kaymasının önüne geçildi. Önceleri sağanak yağmurdan sonra burada ki toprağın caddeye kaydığını belirten mahalle sakinleri Ergene Belediyesi'nin yapmış olduğu bu çalışması ile artık her hangi bir toprak kayması olmayacağını belirttiler.

Görsel açıdan da kullanıldığı alanlara estetik ve renklilikler katan şev taşları Ege Caddesini de modern bir görüntüye kavuşturacak.