Trakya Kalkınma Ajansı binasındaki toplantıya Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Gümüş, Çorlu MYO Öğretim Üyeleri ve TRAKYAKA çalışanları katıldı.

Toplantı kapanışında bir konuşma yapan TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, “Bizim için bölgemizin sorunlarının çözümü için çalışmak elzemdir. Bu amaçla bazen merkezi hükümet bütçesini bazen de diğer fon sağlayıcıların bütçelerini kullanıyoruz. Bu proje bölgemizin ve ülkemizin bir gerçeği olan sosyal güvenlikten yoksun çalışanlara dönük olarak hazırlandı. Halen ülkemizde yüzde 27’ye yakın bir oranda sigortasız çalışan insanımız var. Bu rakam batı ülkelerinde %1’in altındadır. Proje ile işçilere, işverenlere ve çalışma hayatına taraf diğer kesimlere sigortalı çalışmanın bir hak olduğu bilincini yerleştirdiğimize inanıyorum.Eğitiliyorum, Öğreniyorum, Kayıtlı Çalışıyorum Projesi, Trakya Kalkınma Ajansı’nın AB tarafından fonlanan ikinci projesi oldu. Şu ana kadar iki proje ile üniversite-sanayi işbirliğine katkı sağlamak hedeflerimizden bir diğeriydi. Bu iki proje ile öğrencilerimizin yeteneklerini, sanayi ile olan uygulama ilişkisini, kariyer planlamasında ihtiyaç duyacakları danışmanlığı sağladık. Projenin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm taraflara teşekkür eder, projenin hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

Ardından konuşma yapan Çorlu MYO Müdürü Prof. Dr. Tuncay Gümüş projeye katkılarından dolayı Trakya Kalkınma Ajansı’na teşekkür etti.

TRAKYAKA’dan verilen bilgiye göre projenin uygulanması sonucunda, tekstil, makine ve kaporta-boya sektöründe çalışan veya çalışmaya aday 69 kişiye Çorlu MYO bünyesinde eğitim verildi ve bu kişilerin vasıfları artırıldı. Trakya’da sanayinin yoğunlaştığı Çorlu, Çerkezköy, Lüleburgaz, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ il ve ilçe merkezlerinde 306 işveren kayıtlı istihdam konusunda bilinçlendirildi. Trakya, Namık Kemal ve Kırklareli Üniversitelerinin son sınıflarında okuyan öğrencilere yönelik “İletişim, CV Hazırlama, İş Arama ve Mülakat Teknikleri” konusunda insan kaynakları uzmanları tarafından bir günlük eğitimler verildi. Yoğun ilgi gösterilen eğitimlere 2 bin 798 öğrenci katıldı.