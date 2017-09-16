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16 Eylül 2017 10:38

Eğitim-Bir-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Topuz’dan 2017-2018 eğitim-öğretim açıklaması

Eğitim-Bir-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Ferruh Topuz, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlayacak olması dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Eğitim-Bir-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Topuz’dan 2017-2018 eğitim-öğretim açıklaması

16 Eylül 2017 10:38


Eğitim-Bir-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Topuz, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının öğrenciler için yeni bir heyecanın başlangıcı, öğretmenler için yeni fedakarlıklar ve özveri döneminin, Türk milleti içinse geleceğe yönelik daha büyük adımların atabilmesi hedefiyle başladığını dile getirdi. Topuz, "Yeni eğitim-öğretim yılında yaklaşık 18 milyon öğrencimiz, 900 bini aşkın öğretmenimiz, diğer eğitim çalışanları ile birlikte 20 milyonluk bu büyük ailenin tüm fertlerine başarılar diliyorum. Ülkemizi ve içinde yaşadığımız coğrafyayı birçok yönüyle sıkıntıya sokan terörün ve darbe girişimiyle başlayan 15 Temmuz işgal hareketinin olumsuz yansımalarını yaşamaya devam ettiğimiz bir dönemde yeni eğitim-öğretim yılı milli şuurun artırılmasına katkı sağlamalıdır. Eğitim konusundaki başlıca sorunlardan biri olan 100 bine yakın öğretmen ihtiyacı, atama bekleyen 300 bin öğretmen adayının varlığı, insan kaynaklarının yerli yerinde kullanılmasını engelleyen alışkanlıklar, uzun vadeli planlama gerektiren önemli hususlardır. Bunun yanında başta öğretmenler olmak üzere eğitim çalışanlarının kronikleşmiş sorunlarının çözümünün de en az öğretmen ihtiyacının karşılanması kadar zorunlu olduğu açıktır. Eğitim-Bir-Sen olarak bilgiye, bilmeye, başarmaya odaklanmamızın daha bir önem kazandığı gerçeğiyle yeni dönemin daha rahat, aydınlık, umut dolu gelişmelere vesile olmasını temenni ediyoruz. Özlenen başarıya ulaşmak için başta öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz, eğitim çalışanlarımız olmak üzere öğrenci ve veliler olarak herkesin, her birimizin yapacağı çok güzel, iyi şeyler mutlaka vardır. Her birimiz yeni eğitim döneminin heyecanını görevimizin idrakinde bir sorumlulukla yaşayabiliriz, yaşamalıyız" dedi.




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