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Eğitim ve sanayi işbirliği toplantısı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde mesleki eğitimde kaliteyi artırmak amacıyla eğitim ve sanayi işbirliği toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde mesleki eğitimde kaliteyi artırmak amacıyla eğitim ve sanayi işbirliği toplantısı düzenlendi.


Mesleki eğitimde kaliteyi artırmak, teknolojiyi yakından takip eden bireyler yetiştirmek ve atölye laboratuvar donanımlarının modernize edilmesini sağlamak amacı ile Muratlı ilçesinde "Eğitim Sanayi İşbirliği" toplantısı düzenlendi.


Toplantıya Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol, İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Çakal, sektör temsilcileri ve öğretmenler katıldı.


Toplantının ardından Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaret edilerek derslik ve atölyelerde incelemelerde bulunuldu.

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