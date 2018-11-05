Eğlence mekanlarında sıkı denetim

Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerinin yaptığı denetimlerde, iş yeri açma ruhsatı, canlı müzik ruhsatı, halk sağlığını olumsuz etkileyecek diğer etmenler, teknik ve hijyenik şartlar ve uyulması gereken durumların gözden geçirildiği denetimler gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdi.

Sigortasız ve kaçak çalışanlar SGK'ye bildirilmek üzere tutanak hazırlandı

Zabıta ekipleri denetimlerini gerçekleştirirken aynı zamanda kaçak ve sigortasız işçi çalışıp çalışmadığını kontrol amaçlı tutanak tanzim etti.

Yapılan denetimlerin akabinde açıklama yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, ‘‘Halkımızın sağlığını, huzurunu korumak ve kollamak için Süleymanpaşa Belediyesi olarak tüm gücümüz ile çalışıyoruz. Denetimlerimizdeki hassasiyet, işletmelerdeki hijyen standardının sağlanması ve aynı zamanda kalite çizgisinin de yükselmesi içindir. Bu bağlamda İlçe halkımızın huzuru ve güveni için bu tür denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir'' diye konuştu.