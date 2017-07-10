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10 Temmuz 2017 12:01

Eğlence mekanlarını denetlendi

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Kumbağ Jandarma Komutanlığı ekipleri umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini denetlediler.

Eğlence mekanlarını denetlendi

10 Temmuz 2017 12:01


Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Kumbağ Jandarma Komutanlığı ekiplerinin eş zamanlı olarak düzenlediği denetimde, umuma açık istirahat ve eğlence mekânları, bar, kafe ve içkili mekânlara denetimler geç saatlere kadar devam etti.


Mevzuta aykırı işletmelere idari işlem uygulandı


Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Kumbağ Jandarma ekiplerince ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Kumbağ ve Barbaros mahallelerinde faaliyet gösteren bar, kafe, içkili restoran ve içkili lokantalarda işyeri ruhsatı başta olmak üzere, ses düzeyi, satışa sunulan ürünler ve genel temizlik kuralları kontrol edildi. Mevzuata aykırı hususlar tespit edilen iş yerleri sahiplerine idari işlemler uygulanırken, Jandarma Komutanlığı’nın da kimlik kontrolü yaptığı denetimlerin devam edeceği kaydedildi.


“Halkımızın huzuru ve güveni için çalışmalarımız devam edecek”


Belediye olarak bu tür mekanları rutin olarak kontrol ettiklerini belirten Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Zabıta Müdürlüğümüz ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüzden oluşan ekiplerimizle birlikte gerek Jandarma Komutanlığı gerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ile beraber çıktığımız bu denetimlerde gece mekanlarında kontroller gerçekleştiriyoruz. Son yaptığımız denetim Kumbağ ve Barbaros mahallesinde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence mekanları, bar, kafe ve içkili mekanları kapsıyor. Süleymanpaşa halkının huzuru ve güveni için diğer kurumlarla koordineli çalışmalarımız bu gün olduğu gibi yarın da devam edecek” diye konuştu.




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