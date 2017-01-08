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08 Ocak 2017 12:26

Eksi 10 derecede Sarıkamış şehitlerini andılar

Eksi 10 derecede Sarıkamış şehitlerini andılar

08 Ocak 2017 12:26

Tekirdağ’da, Sarıkamış Harekatı’nın 102’inci yıl dönümünde donarak şehit olan on binlerce asker için eksi 10 dereceye kadar inen soğukta kar üstünde anma yürüyüşü düzenlendi.
Sarıkamış Harekatı’nın 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından anma yürüyüşü düzenlendi. 81 ilde yapılan anma yürüyüşü kapsamında Tekirdağ’da da eksi 10 dereceye kadar düşen soğukta Sarıkamış şehitleri anıldı. Süleymanpaşa ilçesi Turizm Otelcilik Uygulama Oteli önünden başlayan yürüyüş, Türk bayrakları eşliğinde sahil dolgu alanda son buldu. Burada İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Sarıkamış şehitleri ve tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Program katılımcılara çorba ikramı ile son buldu.
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşüne Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş ile yaklaşık 150 askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.



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