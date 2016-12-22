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22 Aralık 2016 10:46

El-Bab şehidinden geriye annesine yaptığı yorum kaldı

El-Bab şehidinden geriye annesine yaptığı yorum kaldı

22 Aralık 2016 10:46

Suriye’de devam Fırat Kalkanı Harekatı sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 23 yaşındaki Uzman Çavuş Akın Acar’dan geriye annesinin sosyal medyadan yazdığı yazıya verdiği yanıt kaldı.
Fırat Kalkanı Harekatı esnasında teröristlerle El Bab’ta çıkan çatışmalarda 4 asker şehit olmuştu. Şehitlerden Uzman Çavuş Akın Acar’ın acı haberi Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehit Acar’dan geriye ise annesinin sosyal medyadan fotoğrafına yaptığı yoruma verdiği yanıt kaldı.
Şehidin annesi Hanife Acar, oğlunun geçtiğimiz pazar günü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Çok özlemiştim canım yavrum, iyi ki resim attın. Seni çok seviyorum Allah’a emanet olun" ifadelerini yazarken, Şehit Uzman Çavuş Acar da annesinin kendisi için sosyal medyada yaptığı paylaşımın "Sağol canım annecim" diye yanıt verdi.



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