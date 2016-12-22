Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 20:46

El Bab’da şehit olan askerlerin cenazeleri Tekirdağ’a getirildi

El Bab’da şehit olan askerlerin cenazeleri Tekirdağ’a getirildi

22 Aralık 2016 20:46

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’daki operasyonda şehit olan Tekirdağlı Uzman Çavuş Akın Acar ve Kırklarelili Astsubay Göktan Özüpek’in naaşları askeri uçakla Tekirdağ Çorlu Havalimanına getirildi.
Suriye El Bab’da şehit olan Tekirdağlı Şehit Uzman Çavuş Akın Acar ve Kırklarelili Şehit Astsubay Göktan Özüpek’in naaşları askeri uçakla Tekirdağ Çorlu Havalimanına getirildi. Havalimanına şehit askerlerin cenazelerini karşılamaya şehit yakınlarının yanı sıra Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan’ın yanı sıra bazı milletvekilleri de geldi.
Şehit cenazeleri uçaktan indirildikten sonra Tekirdağlı Şehit Uzman Çavuş Akın Acar’ın annesi Hanife Acar, oğlunun tabutunun başında gözyaşı döktü. Fenalaşan Acar’a sağlık ekipleri müdahale etti.
Cenaze nakil aracına konulan şehit Uzman Çavuş Akın Acar’ın naaşı Çorlu’ya getirilirken, Kırklarelili Şehit Astsubay Göktan Özüpek’in naaşı ise karayoluyla Kırklareli’ne gönderildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç