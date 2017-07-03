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03 Temmuz 2017 13:04

Elektrik akımına kapılan eski futbolcu hayatını kaybetti

Tekirdağ Amatör Küme takımlarından Ergenegücü Ulaşspor takımının formasını giyen ve son olarak kardeşi ile birlikte düğün organizasyonları yapan eski futbolcu, akşam katıldığı organizasyonda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan eski futbolcu hayatını kaybetti

03 Temmuz 2017 13:04


Edinilen bilgilere göre, olay, Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde meydana geldi. Düğün organizasyonu sırasında açık elektrik kablosunu bantla kapatmaya çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan Hakan Sak, (35) çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Sak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.


Sak’ın ölümü spor camiasını ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.




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