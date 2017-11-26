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26 Kasım 2017 17:59

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan genç, elektrik trafosunda akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

26 Kasım 2017 17:59


Edinilen bilgilere göre olay, Ergene’nin Velimeşe Mahallesi, Hacışeremet Mevkii’nde faaliyet gösteren bir fabrikanın elektrik trafosunda meydana geldi. Fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Murat Gören (25) adlı çalışanı yerinde göremeyen diğer güvenlik görevlisi, mesai arkadaşını aramaya başladı. Açık trafo kapısından içeri giren güvenli görevlisi Murat Gören’i yerde hareketsiz vaziyette buldu. Olayın bildirilmesinin ardından fabrika binasına gelen sağlık ekipleri, genç işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.


Olay yerinde güvenlik tedbiri alan jandarma ekipleri de fabrika binası ile olayın meydana geldiği trafo binasında inceleme yaparak konuyla ilgili araştırma yaptı.


Ergene İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Özgür Dehri ile nöbetçi cumhuriyet savcısı da olay yerine gelerek inceleme yaptı.


Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği tespit edilen Murat Gören’in cansız bedeni inceleme yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.




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