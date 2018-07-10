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10 Temmuz 2018 14:09

Elinde bebeğinin tabutuyla yürekleri yakan acılı baba: "Canımız yandı"

Türkiye’yi yasa boğan tren kazasında hayatını kaybeden 5 aylık Beren bebeğin babası Melih Kurtuluş kaza sonrası yaşadıklarını anlattı.

Elinde bebeğinin tabutuyla yürekleri yakan acılı baba:

10 Temmuz 2018 14:09

"Canımız yandı" diyen Kurtuluş, "Hiç trene binmemişti Kemal’im. Bir organizasyon yapmışlar sırf trene binmek için gittiler. Aynı trenle gittiler aynı trenle dönemediler"


Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında eşini, 5 aylık bebeğini, baldızını kaybeden Melih Kurtuluş, yaşadıklarını anlattı. Acısı yüzüne yansıyan ve kelimeler boğazına düğümlenen baba Melih Kurtuluş, "Eşimi ve sadece bebeğimi değil eşimin ablasını da kaybettim. Eşimin diğer ablasının kızını da kaybettik. Vefat eden baldızımın kaybettiğimiz baldızımızın çocuğu da şu an devlet hastanesinde yoğun bakımda yatıyor bildiğimiz kadarıyla" dedi.



"Aynı trenle gittiler aynı trenle dönemediler"


"Bir tek Kemal’im kurtuldu kazadan" diyen acılı baba Kurtuluş, "Lüleburgaz’a gittiler. Hiç trene binmemişti Kemal’im. Bir organizasyon yapmışlar sırf trene binmek için gittiler. Başka hiçbir şey yoktu. Aynı trenle gittiler aynı trenle dönemediler” diye konuştu.



"Mesaj attı 10 dakika sonra alırsın dedi"


Eşinin kazadan 10 dakika önce kendisine mesaj attığını belirten Melih Kurtuluş, "Mesaj attı bana ’10 dakikaya duraktayım alırsın beni’ dedi. Gittim tren istasyonuna bir haber geldi tren raydan çıkmış. İçimiz parçalandı hemen gittik olay yerine zaten ilk gidenlerden biri benim, oğlumu nasıl çıkarttılar hiç bilmiyorum. Oğlumu en önde gördüm raylarda oturuyordu. Bacanağımın eşi falan da trendeydi onları çıkartmışlar zannettim. Baktım iyiydi bir umut dedim, oğlum kurtulduysa diğerleri de kurtulmuştur. Hep aradık ama sonra facebookta bir doktor paylaşmış herhalde hastanedelerdi. Aradık hastane hastane sonunda polis teşhis için çağırdı orada eşimi de baldızımı da gördüm en son Beren’imi de gördüm sizlere ömür işte" şeklinde konuştu.



"Canımız yandı"


Raylar üzerinde 3 yaşındaki evladı Kemal’i gördüğü anda hissettiklerini de aktaran Kurtuluş, "Kemal’im çıktı dediysem öbürküler de eşim de kurtulmuş belki yaralıdır dedim. Belki çıkmışlardır dedim baktım ama göremedim nereden çıkartıldıklarını da görmedim. Zaten yaralıların hepsine baktım. Gece saat 12 buçuğa kadar oradaydım yaralılar içinde yoktu. Dedim belki helikopterle arka taraftan gitmiştir. Oradan çıkanları göremedim çünkü hepsini traktörlerle taşıdılar. Hiç gidilebilecek gibi bir yer değildi zaten. İşte sonuç, sonuç böyle. Canımız yandı" dedi.




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