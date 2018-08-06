Ellerini yıkamak isterken dereye düşen genç boğuldu

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinden arkadaşları ile piknik yapmak için Kırklareli’nin Vize ilçesi sınırlarında yer alan Balkaya Piknik alanına giden 22 yaşındaki Ufuk Pektaş adlı genç ellerini yıkamak istediği sırada dereye düştü. Olayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve dalgıç ekipler sevk edildi. Dalgıçların yaptığı arada gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Balkaya Piknik Alanı’nda yaşandı. Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’nde ikamet eden Ufuk Pektaş (22) dört arkadaşı ile birlikte piknik yapmak için bölgeye geldi. Burada yemek yedikten sonra ellerini yıkamak için dereye giden Pektaş dengesini kaybedince dereye düştü. Olayı gören arkadaşları ise hemen durumu jandarmaya bildirdi. Bu sırada oğullarının dereye düştü bilgisini alan Pektaş’ın ailesi ile Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de olay yerine geldiler. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri de dere çevresinde araştırma yaptı. Bölgeye sevk edilen dalgıç ekiplerin dere içinde yaptığı aramada talihsiz gencin cansız bedenine ulaşıldı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Ufuk Pektaş’ın cansız bedeni incelenmek üzere Vize Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Çevresinde çok sevilen bir genç olan Ufuk Pektaş’ın ölümü sevenlerini ve Velimeşe Mahallesi sakinlerini yasa boğdu.