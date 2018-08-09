Emekli astsubay trafik kazasında hayatını kaybetti

Kazada otomobil şoförü emekli astsubay hayatını kaybetti.
Kaza, D-110 karayolu Küçük Sanayi Sitesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara’dan İstanbul istikametine seyreden Rıdvan Göçmen yönetimindeki 35 AU 6741 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uyarı tabelasının bulunduğu demir direğine çarptı. Şiddetli çarpışma sonucu ağır yaralanan sürücü emekli astsubay Rıdvan Göçmen kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.