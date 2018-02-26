Emekli kenti Tekirdağ

88 olduğu belirlendi.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan tarafından verilen bilgilere göre, Tekirdağ’da yaşayan toplam 1 milyon 5 bin 463 kişiden 551 bin 879’u emekli aylığından yararlanıyor. Sosyal güvenlik kapsamında emekli aylığı alanların toplam nüfusa oranı yüzde 54.88 olarak ortaya çıkıyor.

“Huzur içerisinde bir kentte yaşıyoruz”

Emekli Polis Resul Uraslı, Tekirdağ’da emekliliğin tadını çıkarttığını ve durumundan gayet memnun olduğunu belirterek, “Tekirdağ’a 93 yılında geldim görev yaptığım 6 seneden sonra 1998 yılında emekli oldum. Ben Tekirdağ’da kaldığım için memnunum herhangi bir sorun yok elverişli bir yaşam tarzı uygulanıyor Tekirdağ’da hava Tekirdağ’da güzel insanlar güzel huzur içerisinde bir kentte yaşıyoruz ve bu yerde yaşamaya devam edeceğiz şu anda benim yaşım 75 herkes emekliliğini Tekirdağ’ geçirmesini isterim. Bildiğim kadarı ile benim meslektaş olan arkadaşlarımın yüzde 40 burada kaldığına göre diğer memuriyetlerde de emekliler vardır yani çoğunlukta valiliğin önündeki tuğlalı parkta bulunmaktadır. Burada gördüğüm kadarı ile yüzde 55’i emeklidir diyebilirim. Tekirdağ’a emekli fazladır ”dedi.

Çiftçilik yaparak emekli olduğunu belirten Celal Özel ise, “Emeklilik güzel bir şey yüzde 55’i emeklidir yarısı emeklidir yani şehrin. Gündüzleri çarşıya çıkıyoruz eve gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tekirdağ’a ilişkin SGK verilerinden derlenen bilgilere göre ise ülkenin önemli sanayi merkezlerinden biri olan ilde sanayi sicil kaydına göre 2 bin 710 sanayici bulunuyor. Bunlara bağlı işletmelerde 147 bin 524 kişi istihdam ediliyor. 352 bin 146 aktif sigortalı çalışanın bulunduğu Tekirdağ’da 1 milyon 5 bin 463 kişilik nüfusun yaklaşık yüzde 90’ına denk gelen 904 bin 25 kişi sosyal güvenlik kapsamında yer alıyor.