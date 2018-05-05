Emekli trafik polisi, trafik kazasında hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, kaza, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Rabia T. yöntemindeki plakası öğrenilemeyen otomobile kavşakta kontrolsüz dönüş yapmak istediği sırada karşı yönden gelen emekli trafik polisi Murat Biçer yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Murat Biçer’i ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen yoğun bakımda 10 gün süren yaşam mücadelesinde Murat Biçer hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.