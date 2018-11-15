Emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksitinde son ödeme tarihi 30 Kasım

taksitinin son ödeme tarihinin 30 Kasım Cuma olduğunu açıkladı.

Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamada, mükelleflerin ödemelerini 30 Kasım Cuma günü mesai bitene kadar yapması gerektiği, bu tarihten sonra ödenecek emlak, iş yerlerine ait çevre temizlik ve katı atık vergilerine gecikme faizi uygulanacağının altı çizildi. Ödemeleri belediye veznelerinden yapmak isteyen vatandaşlar için Süleymanpaşa Belediyesi Peştamalcı Caddesi Ek Hizmet Binası, Sahil Ek Hizmet Binası, Kolordu Caddesi Ek Hizmet Binası, Hürriyet Mahallesi Tapu Müdürlüğü Emlak Veznesi, Karadeniz Mahallesi'ndeki Fen İşleri Müdürlüğü ve Ertuğrul Mahallesi Çiçek Sokak Bedesten önü veznelerinin hizmet verdiği bildirildi.

Açıklamada, veznelerden nakit ya da kredi kartı ile ödeme seçeneğinin yanı sıra https://ebelediye.suleymanpasa.bel.tr internet sitesinin online işlemler kısmından sicil numarası ile de ödeme yapılabileceği ifade edildi.