Emniyet çocuk ve gençleri korumaya devam ediyor

Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında denetim yapıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Trafik Denetleme ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim yapıldı. Eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesi amacıyla yapılan bu denetimlerde il genelinde 181 öğrenci servisi kontrol edildi, kusurlu görülen 9 servis aracına 2 bin 425 TL para cezası uygulandı. Kontrol edilen diğer araçlardan bir araç trafikten men edilerek 2 bin 18 TL para cezası uygulandı. 6 adet umuma açık iş yeri denetlendi, 64 şahsın GBT sorgulaması yapıldı, bir şahsa ‘suç eşyası satın almak ve kabul etmek' suçundan işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünce çocukların güvenliğinin sağlanması adına yapılan uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.