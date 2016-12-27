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27 Aralık 2016 17:57

Emniyet Müdürü Aydın’dan, Başkan Eşkinat’a iade-i ziyaret

Emniyet Müdürü Aydın’dan, Başkan Eşkinat’a iade-i ziyaret

27 Aralık 2016 17:57

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’a iade-i ziyarette bulundu. Yaklaşık yarım saat süren ziyarette Eşkinat ve Aydın karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.
Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Hizmet Binası’nda İl Emniyet Müdürü Aydın’ı ağırlayan Belediye Başkanı Eşkinat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aydın’a teşekkür etti. Eşkinat, “Belediyemiz ve Emniyet teşkilatımız uyum içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu uyumu arttırarak huzurlu bir kent oluşturma çabalarımız devam edecektir. İl Emniyet Müdürümüze iade-i ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.



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