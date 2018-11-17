İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emniyet müdüründen kızına ceza yazan polise takdirname

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, trafikte kızına ceza yazan polisi takdirname ile ödüllendirdi.


Tekirdağ'a atandığı günden itibaren başta uyuşturucu olmak üzere terörle mücadelede büyük başarı sağlayan Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, trafik konusunda hassasiyeti ile takdir topladı. İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın kızı Gizem Aydın'a, trafikte seyrederken telefonla konuştuğu gerekçesiyle ceza yazıldı. Cezayı ödeyen Emniyet Müdürü Aydın, cezayı yazan polisi ise takdirname ile ödüllendirdi.


Trafik konusunda hassasiyetini dile getiren Aydın, "İlk önce bizler trafik kurallarına riayet etmeliyiz. Daha sonra ise vatandaştan uymasını beklemeliyiz. Kızıma ceza yazan polise takdirname verdim. Arkadaşımız görevini yapmış. Trafikte seyrederken telefonda konuşulmaması gerekiyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.