Emniyetin bu uygulması sağlık çalışanlarına şiddeti azalatacak

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince, son zamanlarda basın yayın organlarına yansıyan ve sağlık çalışanlarını hedef alan şiddet olaylarının önlenmesi amacı ile Tekirdağ ve İlçelerinde faaliyet gösteren hastanelerde görev yapan özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

Konu ile ilgili 1 üniversite hastanesi, 14 devlet hastanesi ve 3 özel hastanede görev yapan toplam 133 özel güvenlik görevlisine, Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları, Genel Kollukla İlişkiler, Kalabalık Yönetimi ve Güvenlik Tedbirleri konularında eğitim verildi.