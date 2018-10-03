Emniyetten kaçak sigara operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı tütün mamulü ticaretinin önlenmesi ve yasa dışı ticarete konu ürünlere el konulmasına yönelik Duman 6 kodlu operasyon yapıldı. Tekirdağ genelinde 45 iş yerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 118 bin 300 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 236 kilogram kıyılmış tütün, 191 paket gümrük kaçağı sigara, 64 paket nargile tütünü, 30 adet puro, 18 adet elektronik, 39 adet makaron doldurma makinesi, 52 adet kaçak cep telefonu bataryası, 1,41 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda iş yerlerinde suç ve suç unsuru tespit edilen 17 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.