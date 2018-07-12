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12 Temmuz 2018 12:37

En anlamlı ziyaret

Tekirdağ’da itfaiye ekipleri, tren kazasında sıkıştığı vagondan uzun süren çalışmalarla kurtardıkları genci hastanede ziyaret etti.

En anlamlı ziyaret

12 Temmuz 2018 12:37


Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi’nde meydana gelen tren kazasında devrilen 5 vagonların birinde sıkışan genç itfaiye ekiplerinin uzun süren çabaları sonucunda çıkarıldı. Genç, daha sonra itfaiye ekiplerince 112 acil sağlık ekiplerine teslim edilerek Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



İtfaiyecilere teşekkür


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 4 itfaiye eri, facia günü sıkıştığı yerden uzun süren bir çalışmayla kurtardıkları yaralılardan biri olan Yavuz Maviyıldız isimli genci hastanede ziyaret etti. Sağlık durumu iyi olan Maviyıldız kendisini ziyaret eden İtfaiye ekiplerine teşekkür etti.



"Gitmeyi hiç düşünmedik"


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan "Geçmiş olsun sevgili Yavuz. Yaşamış olduğun elim tren kazasında, seni bulunduğun yerden sağ salim çıkarıp, Türk hekimlerine teslim etmeden gitmeyi hiç düşünmedik" dedi.




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