En güzel kiraz heyecanı

’sü düzenlenen "Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali" etkinlikleri çerçevesinde En İyi Kiraz Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip Mahallesi’nde düzenlenen En İyi Kiraz Yarışması’na Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve jüri üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Tekirdağ’da düzenlenen En İyi Kiraz Yarışması’nda 25 üretici, tarla bakımı, yetiştirme, ürün toplama ve tadı kapsamında değerlendirmeye alınan kirazlarıyla yarışmaya katıldı.

54 yıldır kutlanan bir festival

Programda konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Kiraz Festivali’ni yaptığımız ilk merkez olan Naip Köyü’nde bu festivali kutlamanın mutluluğu ve güzelliği içerisinde sizler Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dile kolay 54 yıldır kutlanan bir festival, bu sene Süleymanpaşa Belediyesi ile beraber birlikte kutluyoruz. Biz destek oluyoruz, işin ana organizasyonunu da Süleymanpaşa Belediyesi deneyimli elemanlarıyla birlikte yapıyor. Az evvel Tarım İl Müdürü’nden 2 bin 500 dönüm civarında kiraz ekilen arazi var. Yaklaşık olarak 3 milyon kilogram kadar kiraz üretimi var. Naip’te, Çanakçı’da, Avşar’da, Barboros’ta, Şarköy tarafında Kirazlı, Çınarlı, Hoş Köy, Güzel Köy taraflarında da epey bir kiraz bahçemiz var. Kiraz o kadar benimsenmiş ki, Güzel Köy’de bir ağacın üzerine tabela asılmıştı: “Kiraz yiyebilirsiniz” diye. Tekirdağ halkı bu kadar cömerttir. Bu kiraz meyvesinin kalori değeri, besin değeriyle faydası bir gerçektir. Sanırım gelecek yıllarda bu festivaller daha da güzel kutlanacak” dedi.

Ödüller sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından daha önce bahçeleri incelenen ve jüri üyelerinin değerlendirmesi ile sonuçları belirlenen kiraz yarışmasında birinci olan üretici olan Gülzade’ye 3 bin TL, 2’nci olan Eşref Meral’a 2 bin 500 TL, 3’üncülük ödülünü Yusuf Çapraz’a 2 bin TL, Mansiyon Ödülünü kazanan Tahsin Yenidoğan ise bin 500 TL ödül kazandı. Yarışmacıların ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Bütün üreticilere gram altın verildi.

Ödül töreninin ardından dereceye giren bütün kiraz üreticilerine de gram altın takdim edildi. Ödül töreninin ardından program sona erdi.