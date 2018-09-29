En lezzetli şölen

Tekirdağ'da düzenlenen Köfte Şenliği'nde Trakya'nın ünlü köftecileri bir araya geldi. Şölende düzenlenen panelde 'Trakya köftelerinin sırları' anlatıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Trakya Köfte Şenliği, özel bir bağ evinde gerçekleşti. Şenliğe, Trakya'nın ünlü köftecilerinin yanı sıra akademisyenler, mutfak profesyonelleri, gurmeler ve yazarlar katıldı.

'Trakya Köftelerinin Sırları' adlı panele Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Soysal, Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ali Çakır, Kırklareli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Oral ile Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Ahmetbey ve Uzunköprü'den köfte ustaları katıldı.

Panelde 'Hayvansal üretimde coğrafi işaretler' başlıklı bir sunum yapan Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Soysal, dünya ve Türkiye'den örnek uygulamalar ve konuyla ilgili yürütülen çalışmalardan güncel bilgi ve verileri anlattı.

Yöresel ürünler ve coğrafi işaretleme konusundaki ödüllü çalışmaları ve öncü faaliyetleriyle bilinen YÜCİTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ise ideal coğrafi işaretler sisteminin kurulmasının büyük önem taşıdığını ifade ederek, Türkiye'nin ulusal tarım politikasının oluşturulması gerektiğini belirtti.

Kırklareli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Oral da hem Trakya hem de Türkiye genelindeki et ve besi hayvanı yetiştiriciliği üzerindeki araştırma ve çalışmalarından elde ettikleri sonuçları anlattı.

Et seçimi ve köfte pişirme anlatıldı

Panelde et seçiminden köfte yapım tekniklerine, kendilerine özgü geleneksel köfte hazırlama ve pişirme metotlarını anlatan ustalar, köfte ve et hakkında soruları da yanıtladı. Şenliğe katılan davetliler birbirinden lezzetli köftelerden tattı.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nden gelen ustalar lezzetleriyle Trakya Köfte Şenliği'ne katılım sağladı.