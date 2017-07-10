Enerjilerini dalış yapmak isteyen çocuklar için harcadılar

TREDAŞ, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü ve Yürüyen Ayaklar Seyahat Blogu işbirliği ile gerçekleştirilen “Denizin Altında Sevgiden Evler” sloganıyla Keşan’ın İbrice Limanı’na götürülen 20 çocuk, eğitmenler gözetiminde denize daldı. Hayatlarında ilk defa dalış gerçekleştirilen çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Tekirdağ Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Bekir Bozkurt ise sevgi evlerinde kalan çocuklar ile 5 personelin de dalış teknikleri konusunda eğitim aldığını ifade etti. Çocukların su altıyla tanıştığını aktaran Bozkurt, "Böyle etkinliklerin çocuklarımızda farkındalık oluşturduğunu, çocuklarımızı bilinçlendirdiğini ve hoşça vakit geçirdiklerine inanıyorum" dedi.

Yürüyen Ayaklar Seyahat Blogu Başkanı Uğur Şimşekkaya, limanda yaptığı açıklamada, TREDAŞ’ın desteğiyle ’Enerjimiz Çocuklar İçin’ sloganıyla başlattıkları etkinlikte çocukların hayatlarında ilk defa denizin altıyla tanıştığını belirtti. Çocukların aldıkları eğitimlerle yeni ufuklar kazandığını belirten Şimşekkaya, "Çocuklarımıza yeni farkındalıklar sağlayalım istedik. TREDAŞ bizim bu düşüncemizi destekledi. Çocuklarımıza sağladığımız bu etkinlikle onların toplumdan ayrı olmadıklarını, hepimizin çocukları olduklarını hissettirmiş oluruz" diye konuştu.

"Hayallerimizi gerçekleştirdik, katkısı olanlara teşekkürler"

Sevgi evinde kalan Mükerrem Medine Bostan, dalış eğitimiyle yeni bilgiler öğrendiklerini söyledi. Su altını her zaman merak ettiğin anlatan Bostan, "Eğitim çok güzel geçti. Her şey belgesellerdeki gibiydi. Eğitimin ardından bir anda kendimizi derinliklerde bulduk. Aramızda korkanlar da oldu tabii ki ama dalmak çok rahatlatıcı bir etkinlik" diye konuştu.

Eğitime katılan tüm arkadaşlarının hayatında ilk kez dalış gerçekleştirdiğini söyleyen Bostan, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluk verdiğini dile getirdi.

Sevgi evinde kalan Tolgahan Karagöz de hayatında ilk kez daldığını ve dalmanın heyecan verici olduğunu kaydetti.