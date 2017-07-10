Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 15:00

Enerjilerini dalış yapmak isteyen çocuklar için harcadılar

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) sponsorluğunda Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yurt ve Sevgi Evlerinde kalan 20 çocuğa, “Enerjimiz Çocuklarımız İçin” sloganıyla Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan İbrice Limanı’nda bir günlük dalış eğitimi verildi.

Enerjilerini dalış yapmak isteyen çocuklar için harcadılar

10 Temmuz 2017 15:00


TREDAŞ, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü ve Yürüyen Ayaklar Seyahat Blogu işbirliği ile gerçekleştirilen “Denizin Altında Sevgiden Evler” sloganıyla Keşan’ın İbrice Limanı’na götürülen 20 çocuk, eğitmenler gözetiminde denize daldı. Hayatlarında ilk defa dalış gerçekleştirilen çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.


Tekirdağ Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Bekir Bozkurt ise sevgi evlerinde kalan çocuklar ile 5 personelin de dalış teknikleri konusunda eğitim aldığını ifade etti. Çocukların su altıyla tanıştığını aktaran Bozkurt, "Böyle etkinliklerin çocuklarımızda farkındalık oluşturduğunu, çocuklarımızı bilinçlendirdiğini ve hoşça vakit geçirdiklerine inanıyorum" dedi.


Yürüyen Ayaklar Seyahat Blogu Başkanı Uğur Şimşekkaya, limanda yaptığı açıklamada, TREDAŞ’ın desteğiyle ’Enerjimiz Çocuklar İçin’ sloganıyla başlattıkları etkinlikte çocukların hayatlarında ilk defa denizin altıyla tanıştığını belirtti. Çocukların aldıkları eğitimlerle yeni ufuklar kazandığını belirten Şimşekkaya, "Çocuklarımıza yeni farkındalıklar sağlayalım istedik. TREDAŞ bizim bu düşüncemizi destekledi. Çocuklarımıza sağladığımız bu etkinlikle onların toplumdan ayrı olmadıklarını, hepimizin çocukları olduklarını hissettirmiş oluruz" diye konuştu.



"Hayallerimizi gerçekleştirdik, katkısı olanlara teşekkürler"


Sevgi evinde kalan Mükerrem Medine Bostan, dalış eğitimiyle yeni bilgiler öğrendiklerini söyledi. Su altını her zaman merak ettiğin anlatan Bostan, "Eğitim çok güzel geçti. Her şey belgesellerdeki gibiydi. Eğitimin ardından bir anda kendimizi derinliklerde bulduk. Aramızda korkanlar da oldu tabii ki ama dalmak çok rahatlatıcı bir etkinlik" diye konuştu.


Eğitime katılan tüm arkadaşlarının hayatında ilk kez dalış gerçekleştirdiğini söyleyen Bostan, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluk verdiğini dile getirdi.


Sevgi evinde kalan Tolgahan Karagöz de hayatında ilk kez daldığını ve dalmanın heyecan verici olduğunu kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
TEKİRDAĞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:23
  • Güneş :05:40
  • Öğle :13:27
  • İkindi :17:26
  • Akşam :20:52
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!