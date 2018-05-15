Engelli bireylerin Tekirdağ sokaklarında ’Sevgi’ Yürüyüşü

Zihin Engelliler Spor Şenliği’ düzenledi.

Şenlik, Tekirdağ Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Etkinliğe, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Gençlik ve Spor Tekirdağ İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş, ZİÇEV Tekirdağ İl Müdürü Yaşar Güneş ve İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’dan ZİÇEV temsilcileri katıldı.

"Onlar sabahın ilk ışıklarında yola çıktılar"

Tekirdağ ZİÇEV Müdürü Yaşar Güneş, programda yaptığı konuşmada, "Bugünkü heyecanımı mazur görün. Gerçekten de bu işin arkasında çok büyük bir emek var. Çok büyük bir zahmet var. O yüzden bugün bizleri burada yalnız bırakmayan çok uzaklardan gelen takımlarımız var. Onlar sabahın ilk ışıklarında yola çıktılar. Bugün bizleri burada yalnız bırakmadılar. Bu spor şenliğinin yedincisini düzenliyoruz. Katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tabii bunun yanında Tekirdağ Valiliğinin çok büyük bir katkısı var, kaymakamlığımızın çok büyük bir katkısı var. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çok büyük bir katkısı var. Maddi manevi katkılarından dolayı yürekten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından, ZİÇEV’li Yunus Altıntaş’ın okuduğu ‘Yaşama Sevincim’ adlı şiir duygusal anlar yaşattı. Altıntaş, okuduğu şiirle dinleyicilerden büyük alkış aldı. Valilik önündeki törenin ardından ’Sevgi Yürüyüşü’ düzenlendi. Etkinliğe katılan sporcular, İsmet İnönü Spor Salonu’na kadar yürüdü.

Etkinliklerin devamında masa tenisi ve basketbol müsabakaları İsmet İnönü Spor Salonunda yapıldı. Müsabakalarda zihinsel engelli gençlerden oluşan masa tenisi ve basketbol takımları mücadele etti. Zihin engelli gençler yarışırken doyasıya eğlendi.