Engelli vatandaşlar rahatlıkla oy kullanabilecek

Büyükşehir Belediyesi, engelli ve yaşlı hizmet aracı ile vatandaşları oy kullanacakları sandıklara götürecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi. 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan seçimlerde engelli ve yaşlı vatandaşları unutmadı. Oy kullanmak isteyip de sandıklarının bulunduğu okullara gitmekte güçlük çeken ya da gidemeyecek durumda olan engelli ve yaşlı vatandaşlar engelli araçları ile oylarını kullandıktan sonra da tekrar evlerine getirilecek. Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinden yararlanmak isteyen engelli ve yaşlı vatandaşlar Alo 153’ü arayarak, taleplerini bildirebilecekleri açıklandı.