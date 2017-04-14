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14 Nisan 2017 18:38

Engelli vatandaşlar rahatlıkla oy kullanabilecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, engelli ve yaşlı vatandaşların vatandaşlık görevlerini rahatlıkla yerine getirebilmeleri için seferber oldu.

Engelli vatandaşlar rahatlıkla oy kullanabilecek

14 Nisan 2017 18:38

Büyükşehir Belediyesi, engelli ve yaşlı hizmet aracı ile vatandaşları oy kullanacakları sandıklara götürecek.


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi. 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan seçimlerde engelli ve yaşlı vatandaşları unutmadı. Oy kullanmak isteyip de sandıklarının bulunduğu okullara gitmekte güçlük çeken ya da gidemeyecek durumda olan engelli ve yaşlı vatandaşlar engelli araçları ile oylarını kullandıktan sonra da tekrar evlerine getirilecek. Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinden yararlanmak isteyen engelli ve yaşlı vatandaşlar Alo 153’ü arayarak, taleplerini bildirebilecekleri açıklandı.




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