Engelli ve yaşlı vatandaşlara seçim sandığı hizmeti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 24 Haziran’da gerçekleşecek seçimlerde engelli ve yaşlı vatandaşların rahat bir şekilde oy kullanması için ulaşım desteği sağlıyor.

24 Haziran Pazar günü engelli ve yaşlı vatandaşların rahat bir şekilde oy kullanabilmesi için Süleymanpaşa, Malkara, Hayrabolu, Muratlı, Şarköy, Çorlu, Çerkezköy, Saray, Ergene, Kapaklı ve Marmaraereğlisi ilçelerinde engelli ve yaşlı hizmet aracı ile ulaşım hizmeti sunulacak. Ulaşım desteği almak isteyen vatandaşların, 153 Alo Büyükşehir hattını arayarak randevu alması yeterli olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin sosyal demokrat belediyecilik anlayışını hizmetlerinin her aşamasında gözettiğini belirterek "Engelli ya da yaşlı vatandaşlarımızın rahatça oy kullanması için 24 Haziran seçimlerinde hizmet araçlarımız devrede olacak" dedi.