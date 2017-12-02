Diğer
Kategoriler
02 Aralık 2017 18:54

Engelliler günü kutlandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Engelliler günü kutlandı

02 Aralık 2017 18:54


Atatürk Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Belediye Başkan Yardımcıları Kemaleddin Avcı ve Ahmet Sarıkurt, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Av. Kerim Atalay, CHP Çorlu İlçe Başkanı Yıldıray Arıcı, MHP Çorlu İlçe Başkanı Av. Barış Tırpan, Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi Başkanı Canan Naciye Yurdeseven, dernek yöneticileri, engelli aileleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldılar.


Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi’ne ait çelengin Atatürk Anıtına sunulmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı dernek başkanı Canan Naciye Yurdseven yaptı.


Yurdseven konuşmasında, “Bizler işsizlik, yoksulluk gibi ağır sorunların yanında sayısız engellere rağmen umutla ve aşkla yaşama sarılan milyonlarca engelli ve engelli ailesiyiz. TUİK verilerine göre ülkemizin nüfusunun yüzde 12,29’u engelli. Dolayısıyla yurt genelinde 10 milyon engelli var. Bu insanlar evlerinden çıkamıyorlar. Sokağa çıkabilen bir avuç engelli ise sosyal ve kültürel yaşama aktif katılamıyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
18
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    9°C
  • Salı
    Yağmurlu
    9°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç