Engelliler günü kutlandı

Atatürk Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Belediye Başkan Yardımcıları Kemaleddin Avcı ve Ahmet Sarıkurt, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Av. Kerim Atalay, CHP Çorlu İlçe Başkanı Yıldıray Arıcı, MHP Çorlu İlçe Başkanı Av. Barış Tırpan, Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi Başkanı Canan Naciye Yurdeseven, dernek yöneticileri, engelli aileleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldılar.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi’ne ait çelengin Atatürk Anıtına sunulmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı dernek başkanı Canan Naciye Yurdseven yaptı.

Yurdseven konuşmasında, “Bizler işsizlik, yoksulluk gibi ağır sorunların yanında sayısız engellere rağmen umutla ve aşkla yaşama sarılan milyonlarca engelli ve engelli ailesiyiz. TUİK verilerine göre ülkemizin nüfusunun yüzde 12,29’u engelli. Dolayısıyla yurt genelinde 10 milyon engelli var. Bu insanlar evlerinden çıkamıyorlar. Sokağa çıkabilen bir avuç engelli ise sosyal ve kültürel yaşama aktif katılamıyor” dedi.