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03 Aralık 2017 12:17

Engelliler Günü renkli kutlandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlamalarında Zihinsel Yetersiz Çocukları Koruma Vakfı’nın halk oyunları gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

Engelliler Günü renkli kutlandı

03 Aralık 2017 12:17


Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Valilik önünde yapılan kutlama törenine, Tekirdağ Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymapaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, dernek yöneticileri, engelli aileleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Saygı duruşu ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polislerden oluşan koronun ve işaret diliyle İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Ardından, Süleymanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam Korosu da "Çanakkale" ve "Mağusa Limanı" türkülerini müzisyenler eşliğinde seslendirdi. Son olarak sahneye çıkan Zihinsel Yetersiz Çocukları Koruma Vakfı’nın (ZİÇEV) halk oyunları ekibi renkli görüntülere sahne oldu. Oynadıkları oyunla büyük alkış toplayan ZİÇEV sahnede oynadığı sırada vatandaşlar da sahneye atılarak eşlik etti. Belediye başkanları, dernek yöneticileri, engelli aileleri, siyasi partilerinde sahnede oynamasının ardından tören renkli bir şekilde son buldu.




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