"Engelsiz Kent Tekirdağ" için bir adım daha

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından engelli vatandaşların sosyal hayata katılımları, güven içinde sokağa çıkmaları, ihtiyaçlarını rahatça temin etmeleri ve hayatın içinde daha fazla yer almaları amacıyla var olan hizmet aracına bir yenisi daha eklendi.

Büyükşehir Belediyesinin hizmete sunduğu hizmet aracını kullanmak isteyen engelli ve yaşlı vatandaşlar en az 1 gün, en fazla da 1 hafta öncesinden 153 çağrı merkezine başvurabilecek. Araç, İstanbul ve Edirne’de bulunan hastanelere sadece tedavi amaçlı ulaşımlarının sağlanması, eğitim, kamu ve kuruluşlarına, alışveriş, cenaze, aracın uygun olduğu zamanlarda gezi amaçlı yerlere ulaşım, EKPSS ve Açık Öğretim Sınavlarına ulaşım ile genel ve yerel seçimlerde oy kullanacak yerlere ulaşım amacıyla kullanabilecek.

“Engelsiz kent Tekirdağ”

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, engelli ve yaşlı vatandaşların daha rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği ve yardımı sağlamının öncelikli görevleri arasında olduğunu belirterek “Engelli ve Yaşlı vatandaşlarımızın topluma entegre olabilmeleri ve hiçbir engelle karşılaşmadan günlük hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli çalışmaları aralıksız olarak yapıyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak ‘Engelsiz Kent Tekirdağ’ sloganı ile hareket ediyoruz. Tekirdağ’da engelleri hep birlikte aşacağız” dedi.