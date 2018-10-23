Engelsiz parkta sona gelindi

Son olarak Hürriyet Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmada şehrin en büyük parkı için harekete geçen ekipler, engelli çocukların da kullanabileceği oyun gruplarının kurulumunu sağladı. 500 metrekare oyun alanı bulunan parkta zıp zıp, tahterevalli, salıncaklar, kaydıraklar çocukların hayal gücüne uygun şekilde tasarımı ile yer alıyor.

Tekerlekli sandalyede olan çocuklara uygun olarak hazırlanan engelsiz park, çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından hizmete açılacak.