Engelsiz taksi 6 ayda 2 bin 301 vatandaşı taşıdı

İki yıl önce kurulan SEKOMER tarafından engelli vatandaşlara destek olmak için hizmete sunulan, bir telefonla engellileri istedikleri yerden alıp istedikleri yere bırakan Engelsiz Taksi, 2017 yılının ilk 6 ayında 2301 kez engelli vatandaşlara hizmet etti.

Çeşitli organizasyonlarla engelli vatandaşları bir araya getiren Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi düzenlediği piknik organizasyonlarında 140 engelli vatandaşımıza güzel anlar yaşatmayı başarırken 16 kişilik Engelsiz Yaşam Korosu ile de konser çalışmalarına devam etti.

50 engelli ailesine erzak 52 engelli ailesine düzenli sıcak yemek desteği 12 vatandaşa engelli sandalyesi

İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlarında ihtiyaçlarının karşılanmasında SEKOMER aracılığı ile öncülük eden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, 50 aileye erzak yardımı, 52 aileye düzenli sıcak yemek ve 12 vatandaşa da engelli sandalyesi ve medikal malzeme temiz ederek destek oldu.

“Göreve geldiğimiz ilk günden beri engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz”

Süleymanpaşa Engelli Koordinasyon Merkezi’nin 6 aylık performansını değerlendiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri bütün engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz Süleymanpaşa Engelli Koordinasyon Merkezimiz bu konuda oldukça başarılı işler gerçekleştiriyor. 6 aylık performans değerlendirme raporu da bunun en güzel belgesi” dedi.

“Hizmetlerimiz artarak devam edecek”

Hizmetlerin artarak devam edeceğinin altını çizen Başkan Eşkinat, “Biz yaklaşık 200 bin nüfusa sahip büyük bir aileyiz. Engelli vatandaşlarımız en az engelsiz vatandaşlarımız kadar tüm hizmetlerimizden yararlanması gerek. Toplum olarak bir bütün, bir birlik oluşturma amacındayız. Sıfırdan başlayıp kurduğumuz Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ile hizmette fark oluşturup diğer belediyelere örnek olduk. Hizmetlerimiz artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.