Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Türüdü: "Bizlerin sorunları dipsiz kuyu gibi"

Tekirdağ Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği üyeleri ‘Dayanışma ve Yardımlaşma Gecesi'nde bir araya geldi. Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü, "Bizlerin sorunları adeta dipsiz bir kuyu gibi. Kazıdıkça yeni sorunlar ortaya çıkıyor" dedi.

Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği, kurulduğu günden bu yana engellilerin sesi olmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Dernek üyeleri ve destekçilerin öncülüğünde, Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği yararına düzenlenen Dayanışma ve Yardımlaşma Gecesi yoğun bir katılımla gerçekleşti. Geceye CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Örgütlerinin Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bizlerin sorunları dipsiz kuyu gibi”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gecenin açılış konuşmasını yapan Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü, "Bizlerin sorunları, adeta dipsiz bir kuyu gibi. Kazıdıkça yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Yeni yeni problemler ile karşı karşıya geliyoruz. Türkiye şartlarında engelli derneği yönetmek çok zor. Bütçenin olmaması, bir gelirin olmaması ve dernek yerinin bulunmaması sorunların başında geliyor. Bu şartlar altında bir şeyler başarmak adeta mucize. Bu tür etkinlikler bir nevi mecburiyetten yapılıyor. Bizler esasında sizlerin karşısına yaptığımız projeler ile engellilerin yaşamına kattığımız olumlu şeyler ile göğsümüzü gererek çıkmak isteriz. Elbette bir şeyler yapmak için çabalıyoruz. Her şeye rağmen mutluyuz. Bazılarımız görebildiğimiz, ellerimizi kullanabildiğimiz, yürüyebildiğimiz, en önemlisi de beynimizi kullanabildiğimiz için şükredip mutlu oluyoruz. Bugün bizim sorunlarımız ve taleplerimiz bir gün sizlerin de ihtiyacı ve sorunları olabilir. Karamsar değiliz. Bir şeylerin değişeceğine dair umutlarımız var. Bizler imece kültürü ile yetişmiş insanlarız. Komşusu açken, kendi tokluğundan rahatsız olan bir milletiz. O yüzden buradayız ve o duygular ile sizler bizlerlesiniz. Bu salonda bulunan misafirlerimiz, bir dayanışma yemeğimiz var dediğimizde sorgusuz sualsiz katılım gösterdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah mutlu bir hatıra ile gecemizi tamamlarız" dedi.

"Hepinize yürekten teşekkür ediyorum"

Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz ise "Böylesine güzel bir akşamda, dayanışma gecesinde sizlerle bir arada olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Türkiye Sakatlar Derneği olarak engellilerin sesinin duyurulması için projelerimize, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu mihvalde Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneğinin de çalışmalarını gözlemliyor, aralarındaki dayanışma ve yardımlaşmayı takdir ediyorum. Engellilerin sesi, eli, ayağı olmak için çabalayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu dayanışma gecesine katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Konuşmama son verirken, ebediyete intikalinin 80'inci yıl dönümü olan Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.