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29 Mayıs 2018 18:22

Entegre Yönetim Sistemi Toplantısı gerçekleşti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Kurumsal Mükemmellik ve Yönetim Sistemi Şube Müdürlüğü tarafından 2018 yılı Entegre Yönetim Sistemleri İç Tetkiklerinde oluşan bulguların değerlendirilmesine yönelik ‘Yönetimin Gözden Geçirmesi’ toplantısı gerçekleştirildi.

Entegre Yönetim Sistemi Toplantısı gerçekleşti

29 Mayıs 2018 18:22


Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Genel Sekreter Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Zeki Gürcün, Dr. Kaan Gaytancıoğlu ve Fatih Ünsal, Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan, Şeref Çetin ve Dr. Öğretim Üyesi İpek Elif Atayman ile Daire Başkanları yer aldı.


Toplantıda, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet kalitesinin ve verimin arttırılmasına yönelik başlatılan “ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001:2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” çalışmalarının amacına uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sürdürmesini ve kuruluşun stratejik yönü ile uyumluluğunu ve tüm faaliyet alanlarında gerçekleştirilen 2018 yılı Entegre Yönetim Sistemleri İç Tetkiklerinde oluşan bulgular değerlendirildi.




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