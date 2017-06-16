Entegre Yönetim Sistemleri Denetimi Kapanış toplantısı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen toplantıya, Başkan Kadir Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, Büyükşehir Belediyesi personeli ve TSE denetim personeli katıldı.

Kapanış toplantısında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirdikleri denetimlerin sonucu ile ilgili görüş bildiren, TSE Baş Tetkikçileri Celal Aşkaroğlu, A. Tekin Özgen ve Mehmet Hüsrev denetimlerin genel olarak olumlu olduğunu belirterek, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak çok değerli bir ekip oluşturulmuş. Burada çok güzel bir sinerji gördüm umarım bu artarak devam eder” şeklinde konuştular.

Toplantıda TSE Personelinin görüş bildirmesinden sonra bir konuşma gerçekleştiren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “TSE personelini büyük bir mutlulukla belediyemizde misafir ettik, kendileri tarafından denetlenmekten de gurur duyduk. Bundan sonra TSE, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kardeş kurumudur. Kalite konusunda üç defa aynı mutluluğu yaşadım. İlk mutluluğu yaşadığımda Tekirdağ İçki Fabrikasının müdürüydüm. İkinci mutluluğu özelleştikten sonra kalite belgesi alırken yaşamıştık. Bugün, üç yılını doldurmuş Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak geldiğimiz noktada üç ayrı kalite belgesi almanın mutluluğunu yaşayacağımıza inanıyorum. Önemli olan belgeyi almak değil, o belgeyi yaşatmak. Kalite Belgeleri, Büyükşehir Belediyesi olarak bizim çalışma hayatımızı kolaylaştıracak. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, gelecek dönemde Türkiye’nin parlayan yıldızı olacaktır. Biz burada bunun tohumlarını atıyoruz. Kalite Belgeleri ile ilgili çalışmalarda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ISO Kalite Belgesi Entegre Yönetim Sistemleri Denetim Kapanış toplantısı, TSE denetim personelinin görüş bildirmesi ve yapılan konuşmaların ardından son buldu.