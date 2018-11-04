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Ergene, artık daha güvenli

Ergene Belediyesi vatandaşların güvenliği için ilçenin farklı mahallelerine güvenlik kameraları takıyor.

Ulaş, Sağlık ve Marmaracık mahallelerinden sonra önceki gün de Karamehmet Mahallesi'ne de güvenlik kameraları takıldı.


Ergene Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Ergene'de vatandaşların güvenlikleri için mahallelere yüksek çözünürlüklü güvenlik kameraları takılmaya devam ediyor. Ergene'de daha önce Ulaş, Sağlık ve Marmaracık Mahallelerine güvenlik kameraları konulurken önceki gün de Karamehmet Mahallesi'ne güvenlik kameraları konuldu.


Ergene'de nüfus yoğunluğunun artmasıyla birlikte suç potansiyelinin en aza indirilmesi ve günlük yaşamda asayiş ve trafik olaylarıyla ilgili kontrol ve denetim noktasında elektronik denetim sistemleri büyük önem taşıması nedeniyle Ergene Belediyesi de kolları sıvadı ve vatandaşların refahı ve huzuru için çalışmalarını hızlandırdı. Ergene Belediyesi ekipleri, bu kapsamda kolluk kuvvetlerine de görevlerine yardım sağlayacak olan güvenlik kameralarını mahallelere takmayı sürdürüyor. İlerleyen günlerde Ergene'deki diğer mahallelere de konulacağı kaydedildi.

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