Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel: “Sevgi ile daima ileri”

Ergene’nin Yeşiltepe Mahallesi’nde sürdürülen kilit parke taşı ile yol ve kaldırım yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, hem yüklenici firma ekiplerinden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı hem de bölge sakinleri ile bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi. "Ergene ilçemizde gençlerimizin ve halkımızın geleceği için çalışıyoruz" diyen Başkan Yüksel, “Sevgi ile daima ileri gideceğiz. Ergene bir sevgi kenti ve biz de buna uygun hareket ederek Ergene’de yaşayan herkesi kucaklamaya, sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz” dedi.